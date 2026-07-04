Силы ПВО сбили несколько десятков БПЛА ВСУ над Ленинградской областью.

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Несколько десятков БПЛА ВСУ сбиты над Ленинградской областью, падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что отражение атаки продолжается.
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