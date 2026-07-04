Мошенники обманывают абитуриентов через фейковые группы вузов Новосибирска

В Новосибирской области в разгар приемной кампании зафиксирована активизация мошенников, которые создают поддельные сообщества высших учебных заведений в социальных сетях и мессенджерах. Злоумышленники массово копируют официальные группы вузов, наполняя их новостями и фотографиями, чтобы усыпить бдительность поступающих. Администраторы фейковых страниц оперативно отвечают на вопросы абитуриентов, под различными предлогами перенаправляя их на сторонние ресурсы для хищения персональных данных, включая учетные записи на портале «Госуслуги».
Как отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, период поступления становится крайне привлекательным для преступников из-за высокого уровня стресса у выпускников и их родителей. Современные схемы отличаются глубокой проработкой: злоумышленники используют официальную символику университетов, дублируют реальные публикации и применяют искусственный интеллект для ведения диалогов. Ключевыми признаками обмана депутат назвал просьбы перейти по внешним ссылкам, авторизоваться через неизвестные сайты или сообщить коды подтверждения из SMS.
По словам парламентария, ни одно учебное заведение не запрашивает конфиденциальную информацию через социальные сети или мессенджеры. В связи с этим эксперт рекомендует проверять данные о правилах приема исключительно на официальных сайтах университетов и в их верифицированных аккаунтах. При возникновении малейших сомнений следует связываться напрямую с приемными комиссиями по контактам, указанным на официальных ресурсах. Компрометация аккаунта на «Госуслугах» несет серьезные риски — от оформления кредитов до доступа к финансовым сервисам, поэтому гражданам необходимо соблюдать цифровую гигиену и не принимать поспешных решений под давлением искусственно созданной срочности.