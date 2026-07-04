Мошенники обманывают абитуриентов через фейковые группы вузов Новосибирска

По словам парламентария, ни одно учебное заведение не запрашивает конфиденциальную информацию через социальные сети или мессенджеры. В связи с этим эксперт рекомендует проверять данные о правилах приема исключительно на официальных сайтах университетов и в их верифицированных аккаунтах. При возникновении малейших сомнений следует связываться напрямую с приемными комиссиями по контактам, указанным на официальных ресурсах. Компрометация аккаунта на «Госуслугах» несет серьезные риски — от оформления кредитов до доступа к финансовым сервисам, поэтому гражданам необходимо соблюдать цифровую гигиену и не принимать поспешных решений под давлением искусственно созданной срочности.