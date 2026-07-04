4 июля ракетную опасность объявили в Татарстане, сработали сирены

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно прекратили приём рейсов. Режим опасности действовал чуть более двух часов. На данный момент угроза снята, аэропорты возобновили работу. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Ракетная опасность”. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности вводили в Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Липецкой областях. В большинстве регионов угроза действовала от одного до нескольких часов, после чего её отменяли. Аэропорты в этих субъектах временно приостанавливали работу. Информации о пострадавших и разрушениях в результате предполагаемых атак не поступало.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.