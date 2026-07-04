Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской областей.
4 июля в Удмуртии средства ПВО пресекли попытку ВСУ нанести ракетный удар по одному из предприятий региона. Губернатор Александр Бречалов рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Днем ранее машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине. В результате пострадали два человека в автомобиле. Что известно о подрыве машины — в материале «Вечерней Москвы».