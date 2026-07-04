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Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской областей.

Также украинские БПЛА ликвидировали над Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, передает ТАСС.

4 июля в Удмуртии средства ПВО пресекли попытку ВСУ нанести ракетный удар по одному из предприятий региона. Губернатор Александр Бречалов рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине. В результате пострадали два человека в автомобиле. Что известно о подрыве машины — в материале «Вечерней Москвы».

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