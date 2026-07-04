Двое полицейских погибли в ДТП на западе Казахстана

АСТАНА, 4 июля — Sputnik.
Двое полицейских погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области. Такая новость распространилась в социальных сетях.
Департамент полиции прокомментировал информацию. «3 июля во время несения службы в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое сотрудников Отдела полиции Таскалинского района. По факту ДТП начато досудебное расследование. Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в департаменте.
2 июля в другом регионе — в Туркестане — погиб сотрудник полиции. Он также попал в ДТП.
«По предварительным данным, экипаж патрульной полиции был направлен для пресечения грубого нарушения Правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, который своими действиями создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Во время несения службы на пересечении проспекта Саттарханова и улицы Тараз патрульный автомобиль Chevrolet Cobalt попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате полученных травм капитан полиции Бауыржан Конысбеков скончался на месте», — сообщили в областном департаменте полиции.
По данному факту начато досудебное расследование, отметили полицейские. Проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Капитан полиции до последнего оставался верен присяге и служебному долгу, с честью исполняя возложенные на него обязанности, подчеркнули в департаменте.