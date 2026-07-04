Двое полицейских погибли в ДТП на западе Казахстана

«По предварительным данным, экипаж патрульной полиции был направлен для пресечения грубого нарушения Правил дорожного движения водителем легкового автомобиля, который своими действиями создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения. Во время несения службы на пересечении проспекта Саттарханова и улицы Тараз патрульный автомобиль Chevrolet Cobalt попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате полученных травм капитан полиции Бауыржан Конысбеков скончался на месте», — сообщили в областном департаменте полиции.