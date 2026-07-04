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Свыше 25 тонн немаркированного алкоголя изъято в Миассе

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области установили факты реализации находящейся в незаконном обороте алкогольной продукции в двух торговых точках Миасса.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Более 25 тонн немаркированного алкоголя изъяли полицейские с коллегами из окружного управления Росалкогольтабакконтроля. Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, речь идёт о двух торговых точках Миасса.

Алкоголь нашли в ходе рейда, данные о продукции отсутствовали в государственной системе контроля.

Сомнительный алкоголь изъяли. Его вес составил более 25 тонн. В отношении двух директоров торговых точек составлены административные протоколы за несоблюдение требований государственного учета в области оборота спиртосодержащей продукции и отсутствие соответствующей маркировки на ней.

говорится в сообщении