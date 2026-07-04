Свыше 25 тонн немаркированного алкоголя изъято в Миассе

Сомнительный алкоголь изъяли. Его вес составил более 25 тонн. В отношении двух директоров торговых точек составлены административные протоколы за несоблюдение требований государственного учета в области оборота спиртосодержащей продукции и отсутствие соответствующей маркировки на ней.