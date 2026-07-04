ПВО за ночь сбила 389 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Расчёты также сработали в Краснодарском крае, Московском регионе и в Республике Крым.
Силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Продолжается отражение атаки. Оперативные службы работают на месте.
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