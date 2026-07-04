Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали

«Четвертого июля на 99-м километре автодороги “Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области” произошло дорожно-транспортное происшествие — съезд автомобиля “Газель”, который следовал по маршруту Барнаул — Яровое, в кювет. В салоне находилось 20 пассажиров В результате ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.