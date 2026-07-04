Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, двое пострадали

БАРНАУЛ, 4 июл — РИА Новости. Автобус «Барнаул — Яровое» с 20 пассажирами слетел в кювет на Алтае, два человека пострадали, сообщили журналистам в главке МВД по региону.
«Четвертого июля на 99-м километре автодороги “Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области” произошло дорожно-транспортное происшествие — съезд автомобиля “Газель”, который следовал по маршруту Барнаул — Яровое, в кювет. В салоне находилось 20 пассажиров В результате ДТП двум пассажирам оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева в связи с аварией территориальной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
«По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики травматизма, организации движения, содержания уличной дорожной сети. Проведение прокурорской проверки продолжается», — сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.