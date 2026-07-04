В России за ночь сбили 389 беспилотников

Российские силы ПВО с 20:00 до 7:00 мск перехватили 389 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщили в Минобороны.
В Ленинградской области атаковали порт Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Обломки БПЛА упали в районе этого объекта — других подробностей глава региона не привел. Всего за несколько часов в области сбили несколько десятков дронов, добавил он.
В Ростовской области под ударом оказались три района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Регион атаковали с помощью ракет и БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, написал губернатор в Telegram.
В Белгороде произошли перебои со светом и водой после ударов ВСУ. На территории нескольких объектов инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.