Мужчина попытался пронести опасный предмет в метро Алматы

Как сообщает Департамент полиции Алматы, опасный предмет пытались пронести в метро Алматы. «Во время досмотра на одной из станций сотрудники полиции совместно со службой транспортной безопасности с помощью рентгенотелевизионной установки обнаружили в сумке пассажира телескопическую дубинку. Запрещенный предмет был изъят. По факту проводится проверка, действиям гражданина будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в полиции. В полиции напомнили, что меры безопасности в метрополитене направлены на защиту пассажиров, а попытки пронести запрещенные предметы неизменно выявляются в ходе досмотровых мероприятий.