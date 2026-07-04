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В частном доме в Новосибирске обрушился потолок

В здании на Кавалерийской никто не пострадал.

Источник: МЧС РФ

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Кавалерийскую после обрушения потолка в частном доме.

По прибытии специалисты провели разведку. В доме находился мужчина 1983 года рождения, он не пострадал и сообщил, что других людей в помещении нет.

Несмотря на это, спасатели приняли решение разобрать завал, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. В ходе работ никого под обломками не обнаружили.

По предварительным данным, потолок обрушился под тяжестью собственного веса.