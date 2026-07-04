В частном доме в Новосибирске обрушился потолок

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выезжали на улицу Кавалерийскую после обрушения потолка в частном доме.
По прибытии специалисты провели разведку. В доме находился мужчина 1983 года рождения, он не пострадал и сообщил, что других людей в помещении нет.
Несмотря на это, спасатели приняли решение разобрать завал, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. В ходе работ никого под обломками не обнаружили.
По предварительным данным, потолок обрушился под тяжестью собственного веса.