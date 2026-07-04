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В Хакасии попавший под поезд мужчина скончался на месте

На перегоне Абакан — Подсиний мужчину сбил грузовой поезд.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии попавший под поезд мужчина скончался на месте. Случилось это накануне днем, 3 июля, на перегоне Абакан — Подсиний Красноярской железной дороги, недалеко от Минусинска. Местный житель переходил железнодорожные пути прямо перед приближающимся грузовым составом.

Обратим внимание, что локомотив, тем более с прицепленными к нему вагонами, остановиться мгновенно не может, тормозной путь составляет несколько сотен метров, в зависимости от скорости хода.

СК на транспорте проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

И вновь напоминание о том, что железная дорога — зона повышенной опасности, не место для прогулок. Переходить нужно только при полной уверенности, что нет приближающегося поезда.