Автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет на Алтае, два человека пострадали

На Алтае рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Яровое, съехал с дороги и оказался в кювете. В момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, двоим из них потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в МВД по региону.