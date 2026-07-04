Грузовик въехал в забор ТЭЦ-2 во Владивостоке, ГАИ ведёт проверку

Владивостокская Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП: грузовик врезался в забор ТЭЦ-2 на улице Командорской, в районе дома № 11. Telegram-канал «Полиция Приморья» сообщил об этом со ссылкой на данные полка ДПС УМВД России по городу Владивостоку.
59-летний водитель грузового автомобиля Isuzu Giga двигался со стороны улицы Фадеева в направлении улицы Борисенко. По предварительной информации, он не справился с управлением и въехал в забор ТЭЦ-2. Пострадавших в результате происшествия нет.
Водитель в 2026 году не привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Стаж его управления транспортными средствами составляет 30 лет. По факту ДТП проводится административное расследование.