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Не вернулась домой с прогулки: в Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку, пропавшую 5 дней назад

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю девушку, пропавшую 5 дней назад.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге ищут 17-летнюю Полину Геншель. Девушка пропала пять дней назад, 30 июня. В ее поисках участвуют сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Внимание! Помогите найти подростка! 30 июня 2026 года не вернулась домой с прогулки, — сообщили поисковики.

Полина Геншель ростом 174 сантиметра и нормального телосложения. У нее каштановые волосы до плеч и карие глаза. В момент пропажи она была одета в бежевую кофту, черную футболку, черную юбку и светлые кроссовки.

Если вы видели Полину, обратитесь на горячую линую отряда «ЛизаАлерт» по телефону — 8 800 700 54 52.