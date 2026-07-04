Правила поведения в случае угрозы возникновения селя напомнили в МЧС

Покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь. Не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках и под ними. Не подходите к движущемуся селевому потоку ближе, чем на 50−70 метров. Не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад. При обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам. Не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала, рекомендует МЧС.