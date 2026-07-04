В аэропорту Перми на несколько часов задерживаются рейсы в Сочи и Петербург

Рейсы, вылетающие в Сочи и Санкт-Петербург, задерживаются на несколько часов в аэропорту Перми.
Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, с наибольшим отставанием от графика столкнулись пассажиры, следующие на черноморское побережье. Совмещенные рейсы EO 424 (Икар) и N4 424 (Nordwind Airlines) сообщением Пермь — Сочи, которые должны были отправиться по расписанию в 07:15, задержаны более чем на три часа — их расчетное время вылета перенесено на 10:45.
Аналогичная ситуация сложилась и на северном направлении. Пассажирский борт авиакомпании «Россия» (рейс DP 570 / Аэрофлот SU 6378), вылетающий в Санкт-Петербург, задерживается сразу на семь часов. Вместо положенных по графику 05:40 самолет поднимется в небо только в 12:45.
Остальные утренние рейсы в Москву, Сочи и Новосибирск, судя по табло, вылетели из Перми без существенных опозданий. Ожидаются по расписанию дневные вылеты в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Санкт-Петербург.
Напомним, рано утром 4 июля в Перми была объявлена ракетная опасность, Росавиация сообщила об ограничениях полётов. Над соседним регионом — Удмуртией — была сбита ракета. Около 7 утра опасность отменили, Росавиация сняла ограничения. Также вводились ограничения на вылет и прилёт судов в аэропортах Внуково и Шереметьево в Москве, они сняты.