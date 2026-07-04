Новости Ростовской области 4 июля: БПЛА ВСУ, бензин, новый поезд, погода

В Ростовской области 4−5 июля ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер. По данным синоптиков, утром 4 июля и до конца суток, а также на протяжении 5 июля в отдельных районах региона прогнозируются сильные дожди и ливни. Погоду будут осложнять грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.