Новости Ростовской области 4 июля: БПЛА ВСУ, бензин, новый поезд, погода

Ночные атаки беспилотников, запуск нового поезда Ростов — Москва, ситуация с ценами на топливо и прогноз погоды.
Rostov.aif.ru собрал самые важные новости Ростовской области на 4 июля 2026 года.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область в ночь на 4 июля 2026.
Минувшей ночью небо над Ростовской областью вновь стало ареной работы сил ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Средства противовоздушной обороны отработали по вражеским БПЛА и ракетам над Чертковским, Тарасовским и Шолоховским районами, а также над акваторией Таганрогского залива.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Подробности уточняются.
Запущен новый поезд, следующий из Ростова в Москву.
Со 2 июля начал курсировать новый фирменный поезд № 153/154 по маршруту Ростов-на-Дону — Москва.
График движения:
Из Ростова: отправление в 12:17, прибытие в Москву — в 9:40 следующего дня. Из Москвы: отправление в 20:00, прибытие в Ростов — в 20:28 следующего дня.
Первый состав уже успешно совершил рейсы в обоих направлениях.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 4 июля 2026.
Сколько стоит заправить автомобиль в Ростовской области сегодня, 4 июля 2026 года? Rostov.aif.ru следит за ситуацией на региональном топливном рынке.
В Ростовской области продолжается рост стоимости автомобильного топлива. При этом фактические цены на АЗС региона заметно превышают официальную статистику.
По данным Росстата, по итогам последней недели июня на Дону зафиксировано подорожание всех видов топлива. Наибольший прирост показали премиальные марки: АИ-98 прибавил 1,64 рубля, достигнув 99,8 ₽/л. Дизельное топливо стало дороже на 52 копейки (до 79,32 ₽/л), а АИ-92 и АИ-95 стоили 69,5 и 76,3 рубля за литр соответственно.
Однако оперативный мониторинг рынка на 4 июля 2026 года демонстрирует другую картину. По данным портала russiabase.ru, средние цены на донских заправках сегодня существенно выше июньских показателей статистиков:
АИ-92 — 75,50 ₽/лАИ-95 — 82,65 ₽/лАИ-98 — 106,02 ₽/лДизельное топливо — 85,07 ₽/л.
Дожди и грозы: прогноз погоды в Ростовской области на 4 июля 2026.
Какая погода ожидает дончан в ближайшие дни? Актуальный прогноз — на страницах rostov.aif.ru.
В Ростовской области 4−5 июля ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер. По данным синоптиков, утром 4 июля и до конца суток, а также на протяжении 5 июля в отдельных районах региона прогнозируются сильные дожди и ливни. Погоду будут осложнять грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20−25 метров в секунду.
Жителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды. По возможности стоит отказаться от поездок на дальние расстояния, а в городе — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.