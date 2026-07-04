Панина арестовали за участие в боевых действиях на стороне Украины

Ранее иностранца приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Летом 2024 года мужчина, разделявший радикальные взгляды, получил задание от участника террористической организации. Он должен был устроить взрыв на автовокзале в Ессентуках. Для этого он купил в магазинах детали для самодельной бомбы и хранил их дома.