Панина арестовали за участие в боевых действиях на стороне Украины

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Панина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК РФ. Срок меры — 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.
С 13 июня 2023 года по 20 июня 2026 года Панин находился на территории Украины и участвовал в деятельности военизированного объединения «“Легион “Свобода России”**”. Он принял публичную присягу, выполнял задания руководства, участвовал в боевых действиях, направленных на совершение терактов в России, и получал за это деньги.
Панина задержали 2 июля и предъявили обвинение. Следствие попросило арестовать его, так как он прописан в Мурманской области и не имеет постоянного жилья в Петербурге. Это даёт ему возможность скрыться в другом регионе или за границей и продолжать преступную деятельность.
Ранее иностранца приговорили к 15 годам колонии за подготовку теракта на автовокзале в Ессентуках. Летом 2024 года мужчина, разделявший радикальные взгляды, получил задание от участника террористической организации. Он должен был устроить взрыв на автовокзале в Ессентуках. Для этого он купил в магазинах детали для самодельной бомбы и хранил их дома.
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**Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.