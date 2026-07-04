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Беглов заявил о масштабной атаке БПЛА на Петербург

Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Беглов. Над городом работают средства ПВО, возможны перебои в работе мобильного интернета.

Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников, сообщил губернатор Александр Беглов. Над городом работают средства ПВО, возможны перебои в работе мобильного интернета.

Господин Беглов призвал горожан не выходить на улицу. «В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности», — предупредил он.

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщила Росавиация. По состоянию на 8:00 в аэропорту было задержано 37 рейсов, еще 11 — отменено.

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