Аферисты стали играть на любопытстве россиян, рассылая «жалобы на шум»

Как отметил Соловьев, в некоторых случаях злоумышленники могут использовать психологическое давление, чтобы склонить жертву к совершению тяжких преступлений. В связи с этим он призвал не открывать подозрительные ссылки и не вступать в разговор с незнакомцами.