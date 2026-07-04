В Приморье глава компании и его сообщники обманули стройфирмы на 48 млн рублей

Но этим мошенники не ограничились. В составе группы и с помощью пособников обвиняемый провернул еще одну аферу: завысил стоимость контрактов на инженерные изыскания и поставку оборудования, а также просто не выполнил договор на поставку щебня, присвоив более 8 миллионов рублей. Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Теперь после утверждения обвинительного заключения дело направили в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.