Дело о поджоге леса на Есауловской петле под Красноярском передали в суд

Уголовное дело о поджоге леса на Есауловской петле с обвинительным заключением передано в суд. Напомним предысторию. 1 мая организованная группа туристов из Красноярска прибыла на смотровую площадку. Это популярное место, отдыхающих там бывает много.
Один из туристов, как он позже пояснил — от восторженных эмоций — выпустил в воздух три заряда из сигнальной ракетницы. Два заряда раскрылись по сценарию, а третий попал в сухую траву, после чего она загорелась.
Тушение осложнялось ландшафтом, высоким подъемом, поэтому летным пожарным в прямом смысле пришлось делать это вручную. Площадь пожара составила 27,3 га. Ущерб природе составил более 821 тысячи рублей. Подсудимый возместил его полностью.