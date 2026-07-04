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Дело о поджоге леса на Есауловской петле под Красноярском передали в суд

Виновник лесного пожара полностью оплатил ущерб.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело о поджоге леса на Есауловской петле с обвинительным заключением передано в суд. Напомним предысторию. 1 мая организованная группа туристов из Красноярска прибыла на смотровую площадку. Это популярное место, отдыхающих там бывает много.

Один из туристов, как он позже пояснил — от восторженных эмоций — выпустил в воздух три заряда из сигнальной ракетницы. Два заряда раскрылись по сценарию, а третий попал в сухую траву, после чего она загорелась.

Тушение осложнялось ландшафтом, высоким подъемом, поэтому летным пожарным в прямом смысле пришлось делать это вручную. Площадь пожара составила 27,3 га. Ущерб природе составил более 821 тысячи рублей. Подсудимый возместил его полностью.