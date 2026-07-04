Стрелявший в гостинице обвиняемый предстанет перед судом спустя почти восемь лет

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. По данным МВД, мужчину удалось задержать только в мае 2026 года — почти через восемь лет после вооруженного нападения в Саранске, после которого он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
Как сообщили в полиции, днем 4 декабря 2018 года обвиняемый находился в здании одной из гостиниц Саранска. По версии следствия, во время конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета в 47-летнего мужчину. Пострадавший получил огнестрельные ранения, однако был своевременно доставлен в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Благодаря этому его удалось спасти.
Сразу после происшествия подозреваемый покинул место преступления. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, однако задержать мужчину по горячим следам не удалось. Его объявили в федеральный розыск, а поисковые мероприятия продолжались несколько лет.
По данным МВД, установить местонахождение обвиняемого удалось сотрудникам уголовного розыска республиканского ведомства. Задержание прошло при силовой поддержке Росгвардии. Следствие установило, что все это время мужчина менял места проживания, официально нигде не работал и старался вести максимально закрытый образ жизни. В момент задержания он находился в доме родственников в одном из районов Мордовии.
Расследование уголовного дела проводилось региональным управлением Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников МВД. Мужчине предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия. На время судебного разбирательства ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ближайшее время материалы поступят в суд, которому предстоит исследовать доказательства, собранные по делу, и дать правовую оценку событиям, произошедшим в декабре 2018 года.
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