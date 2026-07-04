Стрелявший в гостинице обвиняемый предстанет перед судом спустя почти восемь лет

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. По данным МВД, мужчину удалось задержать только в мае 2026 года — почти через восемь лет после вооруженного нападения в Саранске, после которого он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.