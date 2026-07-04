В Пермском крае отменили введённый ранее режим ракетной опасности

После объявления тревоги все экстренные и оперативные службы региона были приведены в состояние полной готовности. Спустя час ведомство выпустило новое сообщение, в котором заявило об отмене режима ракетной опасности.
Ранее режим ракетной опасности объявляли в Татарстане. После получения сигнала в республике включили сирены, а жителей призвали соблюдать меры безопасности. На время действия тревоги аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы приостановили приём и отправку рейсов.
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