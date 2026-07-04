МВД разгромило крупный наркосиндикат с оборотом более ₽1 млрд

МВД России сообщило о пресечении деятельности крупного межрегионального преступного сообщества, которое, по версии следствия, занималось производством и распространением синтетических наркотиков сразу в нескольких регионах страны. В ходе масштабной спецоперации задержаны 27 предполагаемых участников ОПГ, которым вменяют более 30 эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Операцию проводили сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с территориальными подразделениями полиции Башкортостана, Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областей. В расследовании также участвует Следственный департамент МВД России. По данным ведомства, задержания и следственные действия проходили одновременно в нескольких субъектах страны, что позволило пресечь деятельность всей предполагаемой преступной структуры.
По предварительным данным, участники сообщества выстроили полный цикл незаконного оборота синтетических наркотиков — от производства до продажи конечным потребителям. Следствие считает, что запрещенные вещества изготавливались в сети подпольных лабораторий, после чего крупными партиями доставлялись в различные регионы России. Затем наркотики распространялись через интернет-магазины, работавшие в теневом сегменте сети, а дальнейшее распределение осуществлялось через разветвленную систему сбыта.
Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 150 килограммов различных наркотических средств. По оценке МВД, этого количества хватило бы примерно на 400 тысяч разовых доз. Кроме того, из незаконного оборота выведено свыше 300 килограммов прекурсоров — химических веществ, используемых при изготовлении наркотиков. Общая стоимость изъятого на черном рынке, по данным ведомства, превышает один миллиард рублей.
Следователи полагают, что преступная деятельность велась с четким распределением ролей между участниками. Отдельные фигуранты, по версии следствия, отвечали за производство, другие — за перевозку крупных партий, их хранение, фасовку, финансирование и организацию сбыта через теневые интернет-площадки. Именно такая структура, по оценке правоохранительных органов, позволяла группе длительное время обеспечивать поставки наркотиков в разные регионы страны.
Расследование ведется по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и участии в преступном сообществе. По наиболее тяжким из инкриминируемых составов законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства деятельности предполагаемого сообщества. Правоохранительным органам предстоит выявить остальные подпольные лаборатории, установить каналы поставок прекурсоров, финансовые потоки, круг возможных сообщников, а также определить все интернет-ресурсы, через которые, по версии следствия, организовывался сбыт запрещенных веществ. До вынесения приговора суда все фигуранты считаются невиновными.
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