МВД разгромило крупный наркосиндикат с оборотом более ₽1 млрд

Во время обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 150 килограммов различных наркотических средств. По оценке МВД, этого количества хватило бы примерно на 400 тысяч разовых доз. Кроме того, из незаконного оборота выведено свыше 300 килограммов прекурсоров — химических веществ, используемых при изготовлении наркотиков. Общая стоимость изъятого на черном рынке, по данным ведомства, превышает один миллиард рублей.