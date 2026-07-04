Уголовное дело завели на частного судебного исполнителя в ЗКО

«Установлено, что частным судебным исполнителем допущены нарушения порядка распоряжения денежными средствами, поступившими в рамках исполнительных производств, выразившиеся в неперечислении взыскателям Т532 тыс. и необоснованном перечислении Т9,8 млн третьему лицу», — говорится в сообщении в субботу.
По данным прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе проверки деятельности частных судебных исполнителей.
По указанным фактам начато досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем»).
В надзорном органе отметили, что ход расследования находится на контроле прокуратуры. По его итогам действиям причастных лиц будет дана правовая оценка и приняты меры, предусмотренные законодательством.