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Уголовное дело завели на частного судебного исполнителя в ЗКО

Уральск. 4 июля. КазТАГ — Уголовное дело возбуждено в отношении частного судебного исполнителя по факту злоупотребления полномочиями, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«Установлено, что частным судебным исполнителем допущены нарушения порядка распоряжения денежными средствами, поступившими в рамках исполнительных производств, выразившиеся в неперечислении взыскателям Т532 тыс. и необоснованном перечислении Т9,8 млн третьему лицу», — говорится в сообщении в субботу.

По данным прокуратуры, нарушения были выявлены в ходе проверки деятельности частных судебных исполнителей.

По указанным фактам начато досудебное расследование по статье 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем»).

В надзорном органе отметили, что ход расследования находится на контроле прокуратуры. По его итогам действиям причастных лиц будет дана правовая оценка и приняты меры, предусмотренные законодательством.