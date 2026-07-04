Беглов: Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотников ВСУ

Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке беспилотных средств противника военного назначения. В данный момент там работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в субботу, 4 июля, сообщил губернатор региона Александр Беглов.
— В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Возможны перебои мобильного интернета, — написал Беглов в своем Telegram-канале.
4 июля Минобороны РФ отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской областей.
Днем ранее свыше 10 районов Крыма оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников ВСУ. При этом на круглосуточном дежурстве работают несколько десятков энергетиков.