В Ачинске загадочно пропали мать и пятилетний ребенок: следователи завели дело

В Красноярском крае следователи СК возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения Екатерины Намени и ее пятилетней дочери. Процессуальный статус дела позволит силовикам расширить полномочия и проводить оперативно-розыскные мероприятия без лишних формальностей. Об этом пишет «КП-Красноярск».
В ходе отслеживания камер видеонаблюдения оперативники установили, что пропавшие уехали в краевой центр. Их зафиксировали камеры в районе улицы Норильской в Красноярске. Что заставило женщину тайно покинуть город, пока остается загадкой. В соцсетях знакомые называют Екатерину «женщиной со странностями», но единодушно надеются на благополучный исход.
СК возбудил дело после исчезновения матери с пятилетним ребенком в Ачинске Предоставлено пресс-службой Следственного комитета.
«К поискам привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты краевого управления СК. Совместно с полицией и волонтерами устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ГСУ СК России по региону.
Мать с ребенком ищут уже больше недели. 27 июня они вышли из дома на улице Красной Звезды в Ачинске и бесследно пропали. Обеспокоенный супруг сразу обратился в полицию, заявив, что никаких конфликтов или странностей в поведении жены перед уходом не было.