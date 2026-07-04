В Ачинске загадочно пропали мать и пятилетний ребенок: следователи завели дело

Мать с ребенком ищут уже больше недели. 27 июня они вышли из дома на улице Красной Звезды в Ачинске и бесследно пропали. Обеспокоенный супруг сразу обратился в полицию, заявив, что никаких конфликтов или странностей в поведении жены перед уходом не было.