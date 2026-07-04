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В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, сообщил СК России.

«Следователями совместно с сотрудниками МВД задержан местный житель 1984 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в полиции, злоумышленника поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. СК будет просить суд о его аресте.

Второго июля девочка ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась. Накануне ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

СК