В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Жителя Ленинградской области задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, сообщил СК России.
«Следователями совместно с сотрудниками МВД задержан местный житель 1984 года рождения, подозреваемый в совершении данного преступления», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в полиции, злоумышленника поймали при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. СК будет просить суд о его аресте.
Второго июля девочка ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась. Накануне ее тело с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.