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Жители Уфы пожаловались Бастрыкину на химический запах в городе

Следком взял на контроль ситуацию с промышленными выбросами в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Накануне жители Уфы пожаловались на работу промышленного предприятия в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Горожане сообщили, что в Ленинском районе постоянно стоит сильный химический запах и виден смог. У некоторых людей эти выбросы вызывают удушье.

В ответ на обращение жителей в Следкоме сообщили, что региональное управление ведомства возбудило уголовное дело по факту нарушения природоохранных норм. Ситуацию на личный контроль взял глава СК Бастрыкин.

Председатель СК поручил главе регионального управления Владимиру Архангельскому срочно предоставить доклад о мерах, которые предпринимаются для восстановления прав жителей на чистый воздух. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате СУ СК по Башкирии.