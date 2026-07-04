Жители Уфы пожаловались Бастрыкину на химический запах в городе

Накануне жители Уфы пожаловались на работу промышленного предприятия в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Горожане сообщили, что в Ленинском районе постоянно стоит сильный химический запах и виден смог. У некоторых людей эти выбросы вызывают удушье.