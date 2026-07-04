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Утро 4 июля в Свердловской области началось с объявления ракетной опасности

В Свердловской области снова объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своём канале на платформе «Макс».

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», — написал он.

Для безопасности в регионе могут временно ограничить связь и мобильный интернет. Утром в субботу этот режим уже вводили и потом отменяли. Теперь его объявили повторно.

Раньше в Ульяновской области объявляли ракетную опасность — она длилась два часа. В это время нельзя было находиться на улице. Укрыться можно в помещениях с капитальными стенами и без окон. Лифтом пользоваться запрещено.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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