Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Ленинградской области

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой обнаружили после похода за грибами в Ленобласти, задержали Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой обнаружили после похода за грибами в Ленобласти, задержали Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, подозреваемым является 42-летний мужчина. Его задержали на вокзале в Гатчине, откуда он мог сбежать в Псков, Лугу или Волосово, передает Telegram-канал.

3 июля тело пропавшей в Ленинградской области 12-летней девочки обнаружили со следами насилия. Его нашли в Тосненском районе неподалеку от садоводств. Она ушла в лес накануне, чтобы собрать грибы.

Позже стало известно, что в деле об убийстве появился первый подозреваемый. По информации СМИ, мужчина не живет в садоводстве, где жила убитая девочка, однако ранее его уже видели на территории СНТ «Захожье».