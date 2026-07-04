Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Ленинградской области

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой обнаружили после похода за грибами в Ленобласти, задержали Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, подозреваемым является 42-летний мужчина. Его задержали на вокзале в Гатчине, откуда он мог сбежать в Псков, Лугу или Волосово, передает Telegram-канал.
3 июля тело пропавшей в Ленинградской области 12-летней девочки обнаружили со следами насилия. Его нашли в Тосненском районе неподалеку от садоводств. Она ушла в лес накануне, чтобы собрать грибы.
Позже стало известно, что в деле об убийстве появился первый подозреваемый. По информации СМИ, мужчина не живет в садоводстве, где жила убитая девочка, однако ранее его уже видели на территории СНТ «Захожье».