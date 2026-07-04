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Веранда частного дома сгорела в Акмолинской области

В селе Балкашино Акмолинской области сгорела веранда частного дома. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области, сегодня в селе Балкашино Сандыктауского района произошел пожар на веранде, пристроенной к частному жилому дому. «На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. Пожар был полностью ликвидирован на площади 30 квадратных метров. В ходе тушения огнеборцы вынесли из опасной зоны два газовых баллона объемом по 50 литров, предотвратив дальнейшее распространение огня и возможный взрыв», — уточнили в ведомстве. Сообщается, что при пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Казахстанцам напомнили, что в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номерам 101 или 112.