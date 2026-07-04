Трагедия в Ленобласти: Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки

Напомним, что девочка ушла в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом около пяти вечера она позвонила близким и сообщила, что направляется домой. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.