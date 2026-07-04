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Трагедия в Ленобласти: Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки

В Ленинградской области правоохранители взяли под стражу мужчину, которого подозревают в расправе над несовершеннолетней. Об успешном проведении операции проинформировал Следственный комитет.

Источник: Life.ru

«В рамках расследования уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки в Тосненском районе… задержан местный житель 1984 года рождения», — заявили в ведомстве.

Мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника проводились силами регионального управления СК совместно с сотрудниками МВД. Сейчас с задержанным работают следователи, выясняющие обстоятельства трагедии.

В ближайшее время правоохранительные органы планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для фигуранта. Процессуальные действия продолжаются.

Напомним, что девочка ушла в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом около пяти вечера она позвонила близким и сообщила, что направляется домой. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.