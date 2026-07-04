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Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

В субботу утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: Новости Mail

«Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Оперативный штаб рекомендовал жителям не покидать дома до отмены сигнала об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также было объявлено о возможных сбоях в работе мобильного интернета.

Под удары попала и Ленинградская область. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, над её территорией были сбиты 67 дронов. Обломки беспилотников упали в районе порта Высоцк. Обстоятельства происшествия уточняются.

В ответ на действия ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Как уточняется, атаки проводятся исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

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