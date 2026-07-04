Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

«Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — цитирует главу региона его пресс-служба.
Оперативный штаб рекомендовал жителям не покидать дома до отмены сигнала об опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также было объявлено о возможных сбоях в работе мобильного интернета.
Под удары попала и Ленинградская область. Как заявил губернатор региона Александр Дрозденко, над её территорией были сбиты 67 дронов. Обломки беспилотников упали в районе порта Высоцк. Обстоятельства происшествия уточняются.
В ответ на действия ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками. Как уточняется, атаки проводятся исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.