В районе д. Усть-Тунгуска утонул 40-летний мужчина

Утром 4 июля в Енисейском округе в районе деревни Усть-Тунгуска утонул 40-летний мужчина.
Как сообщили в МЧС, трагедия произошла на озере СНТ «Гидростроитель». Сейчас специалисты ищут тело.
«Купание вне официальных пляжей запрещено и опасно для жизни!» — предупреждают сотрудники МЧС.
Ранее краевые спасатели напомнили о важности соблюдения мер безопасности при отдыхе у водоёмов. Не стоит резко заходить в воду сразу после принятия солнечных ванн, нельзя подплывать к водоворотам и нырять в незнакомых местах, о глубине и состоянии дна которых вам ничего не известно. Купание после употребления спиртных напитков также может привести к трагедии.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше