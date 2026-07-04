В районе д. Усть-Тунгуска утонул 40-летний мужчина

Ранее краевые спасатели напомнили о важности соблюдения мер безопасности при отдыхе у водоёмов. Не стоит резко заходить в воду сразу после принятия солнечных ванн, нельзя подплывать к водоворотам и нырять в незнакомых местах, о глубине и состоянии дна которых вам ничего не известно. Купание после употребления спиртных напитков также может привести к трагедии.