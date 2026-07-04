Студенту в мессенджере позвонили с незнакомого номера. Вскоре парень сильно пожалел, что ответил

Прокуратура ещё раз напоминает: мошенники становятся всё изощрённее, но защита от них проста — и в то же время жизненно важна. Не доверяйте незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Никогда не сообщайте коды из СМС и не переводите деньги по указанию неизвестных лиц. Одна секунда доверия может обернуться серьёзными потерями — а вернуть средства удаётся далеко не всегда.