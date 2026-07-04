Глава СК взял под контроль нападение на двух медиков в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование резонансного уголовного дела о нападении на медицинских работников в Новосибирске. Глава ведомства поручил и. о. руководителя регионального управления СК Андрею Бадулину подготовить подробный доклад о ходе следствия.
Чрезвычайный инцидент произошел вечером 20 июня и вызвал широкий общественный резонанс. Экипаж скорой помощи прибыл на вызов к мужчине, находившемуся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. После первичного осмотра врачи приняли решение о необходимости срочной госпитализации пациента в городскую клиническую больницу номер 34.
Однако во время транспортировки нетрезвый мужчина проявил агрессию и нанес удар врачу в область лица. Конфликт продолжился и после прибытия в стационар: уже в стенах лечебного учреждения пациент продолжил буйствовать и избил медицинскую сестру, причинив ей телесные повреждения. В результате противоправных действий обе сотрудницы получили травмы, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается судебно-медицинской экспертизой.
Следственные органы квалифицировали произошедшее как хулиганские действия и возбудили уголовное производство. Пресс-служба ведомства особо подчеркнула, что расследование находится на особом контроле у главы СКР. Бастрыкин потребовал незамедлительно доложить обо всех деталях случившегося и результатах первоначальных следственных мероприятий сразу после их завершения. Стоит отметить, что это уже второе дело в регионе за последнее время, привлекшее внимание председателя — ранее он запрашивал отчеты по ситуации с задержками заработной платы на одном из новосибирских заводов.