Глава СК взял под контроль нападение на двух медиков в Новосибирске

Следственные органы квалифицировали произошедшее как хулиганские действия и возбудили уголовное производство. Пресс-служба ведомства особо подчеркнула, что расследование находится на особом контроле у главы СКР. Бастрыкин потребовал незамедлительно доложить обо всех деталях случившегося и результатах первоначальных следственных мероприятий сразу после их завершения. Стоит отметить, что это уже второе дело в регионе за последнее время, привлекшее внимание председателя — ранее он запрашивал отчеты по ситуации с задержками заработной платы на одном из новосибирских заводов.