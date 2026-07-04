ФСБ задержала жителя Анапы, помогавшего планировать атаки ВСУ

Задержанный — гражданин России 1980 года рождения. Он якобы по своей инициативе установил контакт с представителем СБУ для «содействия диверсионно-террористической деятельности». По данным ФСБ, мужчина фиксировал уровни радиосигналов в районах военных объектов «для использования вооруженными силами Украины при планировании ракетно-бомбовых атак». Также ему поручили разузнать график прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи, организации охранных мероприятий и расположении объектов ПВО.