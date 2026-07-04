Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которая пропала в Тосненском районе. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила официальный представитель СК России Ирина Волк.
Подозреваемого поймали в Гатчинском районе при попытке скрыться на поезде. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Тосненского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий беглеца удалось блокировать прямо на железнодорожном транспорте.
Волк уточнила, что в ближайшее время задержанный будет передан в следственные органы для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на особом контроле.
Как писал сайт KP.RU, в последний раз девочка выходила на связь примерно в 17:00 по мск в четверг, 2 июля. Она сказала папе, что собирает грибы. Затем ее телефон был отключен. К поискам ребенка сразу подключились сотрудники полиции и волонтеры. В пятницу, 3 июля, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве.