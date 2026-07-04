Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Как писал сайт KP.RU, в последний раз девочка выходила на связь примерно в 17:00 по мск в четверг, 2 июля. Она сказала папе, что собирает грибы. Затем ее телефон был отключен. К поискам ребенка сразу подключились сотрудники полиции и волонтеры. В пятницу, 3 июля, тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве.