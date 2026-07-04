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Удар молнии на пляже во Флориде унёс жизнь человека, трое пострадали

Во Флориде на пляже Форт-Майерс-Бич удар молнии привёл к гибели одного человека. Ещё трое отдыхающих получили травмы различной степени тяжести. Об этом в соцсети Х сообщил шериф округа Кармин Марчено.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл на побережье американского штата, где в момент удара молнии находились несколько человек. По данным офиса шерифа округа Ли, в происшествие оказались вовлечены четыре человека. Трое из них были доставлены в местные медицинские учреждения.

Прибывшие на место спасатели обнаружили одного пострадавшего без сознания, однако реанимационные меры не дали результата. Сейчас район происшествия обследуют аварийные службы и следователи. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Чехии удар молнии пришёлся по территории летнего детского лагеря, в результате чего пострадали взрослый и пятеро детей. Разряд поразил дерево, расположенное рядом с местом отдыха. Сопровождавший группу мужчина потерял сознание и получил электротравму. Его доставили вертолётом в больницу Ческе-Будеёвице.

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