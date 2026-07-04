В Приморье осудят 19-летнего курьера, который обманул пенсионерок

Молодой человек лично приезжал к пенсионеркам, забирал наличные и передавал их соучастникам. За свою «работу» он получал от 0,7% до 1,5% от похищенной суммы, причем гонорар ему платили в криптовалюте, которую он затем конвертировал в рубли.