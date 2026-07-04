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В Приморье осудят 19-летнего курьера, который обманул пенсионерок

Гонорар ему платили в криптовалюте, которую он затем конвертировал в рубли.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье утверждено обвинительное заключение в отношении 19-летнего жителя Ставропольского края, который действовал как курьер в организованной преступной группе. Злоумышленники специализировались на классической схеме «Ваш родственник попал в беду» — звонили пожилым людям, пугали их мнимыми ДТП или уголовными делами и требовали деньги «на решение вопроса». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Молодой человек лично приезжал к пенсионеркам, забирал наличные и передавал их соучастникам. За свою «работу» он получал от 0,7% до 1,5% от похищенной суммы, причем гонорар ему платили в криптовалюте, которую он затем конвертировал в рубли.

С февраля по март 2026 года фигурант успел похитить 1,9 миллиона рублей у 77-летней жительницы Приморья, а также пытался обмануть 78-летнюю пенсионерку на 14 миллионов рублей, но не довел дело до конца — помешали сотрудники УФСБ.

Личность курьера установили в ходе оперативных мероприятий. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по нескольким статьям: покушение на мошенничество в особо крупном размере, мошенничество и легализация денег.

Потерпевшая сторона уже заявила гражданский иск на 1,9 миллиона рублей. Дело будет рассматривать Первореченский районный суд Владивостока.