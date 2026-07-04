На реке под Иркутском ищут 4-летнего мальчика и двух мужчин

Под Иркутском во время туристического сплава произошло ЧП. Группа из 49 человек, среди которых были взрослые и дети, путешествовала на надувных лодках. Во время остановки на берегу четырёхлетнего мальчика и двух мужчин унесло течением.
Играли на берегу. «Зарегистрированная туристическая группа, в состав которой входили несовершеннолетние, сплавлялась по реке Иркут на надувных лодках в Шелеховском районе Иркутской области», — рассказали irk.aif.ru в пресс-службе регионального СУ СКР.
Во время сплава туристы решили сделать привал на песчаном берегу между населёнными пунктами Шаманка и Введёнщина, чтобы отдохнуть и перекусить. Пока взрослые готовили еду, дети бегали по берегу и играли.
«В какой-то момент 4-летний мальчик и 8-летняя девочка зашли в воду, и их начало уносить течением», — рассказали irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Услышав их крики, на помощь бросились двое мужчин. Им удалось вытащить из воды девочку, а мальчика и их самих унесло течением.
В правоохранительных органах irk.aif.ru рассказали, что по предварительной информации дети были без спасательных жилетов. Река в этом месте быстрая, уровень воды поднялся, затопив прибрежные заросли, поэтому выбраться из воды было почти невозможно.
После произошедшего на место выехали полицейские, следователи и сотрудники региональной пожарно-спасательной службы. Чтобы восстановить полную картину, следователи допросили свидетелей и нашли индивидуального предпринимателя, который организовал этот сплав. Поиски пропавших продолжались до темноты, пока позволяла видимость.
Зарегистрировались 49 человек. Сейчас спасатели продолжают искать утонувших и подключили беспилотники для облёта местности.
В правоохранительных органах irk.aif.ru рассказали, что всего в тургруппе было 172 человека, из которых 52 ребёнка. При этом 49 человек были зарегистрированы.
После ЧП следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более человек. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.
Региональная прокуратура тоже начала проверку. Она будет следить за тем, как идёт следствие, а также оценит, соблюдались ли законы о защите прав детей, правила безопасности у водоёмов и требования к организации туристических услуг.
Река Иркут славится быстрым течением. Она берёт начало в горах Восточного Саяна, где вода несётся бурным потоком, а ближе к равнине становится спокойнее. Именно поэтому она так популярна у любителей сплавов.
Маршрут от Шаманки до Введёнщины особенно часто выбирают для семейного отдыха. Протяжённость маршрута от 22 до 28 километров. Обычно сплав занимает около девяти часов, но есть и короткие прогулочные варианты на два-три часа, которые подходят для отдыха с маленькими детьми. К сплавам одни турфирмы допускают детей с 5 лет, а другие — с 10.
Цена такого сплава для взрослого стоит в среднем 3,5 тысячи рублей, для ребёнка от 5 до 9 лет — около 2,3 тысячи рублей. Турагентства выдают надувную лодку, вёсла, спасательные жилеты и каски.
Это уже не первый трагический случай с детьми на реке Иркут. Так, ранее 10-летний школьник вместе с другом гулял на берегу реки. Мальчик постарше решил сделать селфи на фоне реки и встал на самом краю берега, но не удержался и упал в ледяную реку. Второй мальчик кинулся спасать друга и тоже свалился в воду, но ему удалось спастись, а его друг погиб.
Также в Иркутске перевернулось судно, на котором находились судоводитель и трое пассажиров. В результате один пассажир погиб, также пропала 16-летняя девушка, решившая покататься на моторной лодке в компании троих мужчин. Её до сих пор не нашли.