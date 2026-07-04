На реке под Иркутском ищут 4-летнего мальчика и двух мужчин

Маршрут от Шаманки до Введёнщины особенно часто выбирают для семейного отдыха. Протяжённость маршрута от 22 до 28 километров. Обычно сплав занимает около девяти часов, но есть и короткие прогулочные варианты на два-три часа, которые подходят для отдыха с маленькими детьми. К сплавам одни турфирмы допускают детей с 5 лет, а другие — с 10.