ФСБ задержала жителя Анапы, собиравшего для СБУ информацию о ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба ведомства.