ФСБ задержала жителя Анапы, собиравшего для СБУ информацию о ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба ведомства.
— Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны, — сказано в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.
Днем ранее ФСБ задержала двух россиян — агентов военной разведки Украины, собиравших информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
29 июня силовики предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Правоохранители задержали злоумышленника, который является приверженцем международной террористической организации. По данным ФСБ, по указанию куратора из Сирии россиянин приобрел составные компоненты и химические вещества для производства бутылок с зажигательной смесью.