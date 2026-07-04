Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала жителя Анапы, собиравшего для СБУ информацию о ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Анапы, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о расположении сил ВС РФ и объектов критической инфраструктуры ТЭК на Кубани, а также регистрировал уровни радиосигналов для использования их украинской армией при планировании атак. Об этом в субботу, 4 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность агента спецслужб Украины, осуществлявшего сбор сведений, которые могли быть использованы в ущерб безопасности нашей страны, — сказано в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о госизмене, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.

Днем ранее ФСБ задержала двух россиян — агентов военной разведки Украины, собиравших информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

29 июня силовики предотвратили нападение на синагогу в Ярославле. Правоохранители задержали злоумышленника, который является приверженцем международной террористической организации. По данным ФСБ, по указанию куратора из Сирии россиянин приобрел составные компоненты и химические вещества для производства бутылок с зажигательной смесью.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше