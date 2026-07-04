«Форд» сгорел в Навашинском округе

Автомобиль «Форд Транзит» сгорел в селе Поздняково в Навашинском округе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь пожара составила десять квадратных метров. От МЧС было задействовано три расчета.
Предварительной причиной произошедшего стала неисправность электрооборудования транспортного средства.
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