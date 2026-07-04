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Беспилотник атаковал нефтетерминал в Санкт-Петербурге, пострадавших нет

Территория нефтяного терминала в Санкт-Петербурге стала целью для вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как заявил глава города Алекспндр Беглов, масштаб угрозы удалось купировать оперативно.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург», — заявил чиновник. Оборудование противовоздушной обороны сработало штатно, предотвратив значительный ущерб промышленной инфраструктуре.

В официальном заявлении градоначальника подчёркивается, что все возникшие «техногенные последствия ликвидированы». Оперативные службы сработали быстро, обеспечив безопасность на месте происшествия. Пострадавших нет.

Также силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Продолжается отражение атаки. Оперативные службы работают на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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