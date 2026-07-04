Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался сбежать

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в СНТ Тосненского района пытался уехать с вокзала в Гатчине. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Полицейские задержали 42-летнего местного жителя на гатчинском вокзале, с которого можно уехать можно уехать в Лугу, Псков и Волосово.
Незадолго до исчезновения 12-летней девочки в СНТ «Захожье», местные жители заметили подозрительного мужчину. Он бродил по территории поселка, проявляя странный интерес к детям и пытаясь завязать с ними знакомство. Девочка, отправившаяся в лес за грибами, не вернулась домой. Позднее, в ходе поисковых мероприятий, ее тело было найдено в лесополосе с явными следами насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
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