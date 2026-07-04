Подозреваемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался сбежать

Незадолго до исчезновения 12-летней девочки в СНТ «Захожье», местные жители заметили подозрительного мужчину. Он бродил по территории поселка, проявляя странный интерес к детям и пытаясь завязать с ними знакомство. Девочка, отправившаяся в лес за грибами, не вернулась домой. Позднее, в ходе поисковых мероприятий, ее тело было найдено в лесополосе с явными следами насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство».