Бухгалтера и ее мать- «колдунью» из Воронежа будут судить за мошенничество на 73 млн рублей

Третья часть схемы связана с матерью обвиняемой. Ранее директор другой фирмы обращалась к ней за магическими ритуалами. Пенсионерка заявила, что у той образовалась задолженность за эти услуги, и потребовала погасить ее долей в уставном капитале компании. В случае отказа она пригрозила проблемами со здоровьем, в семье и в бизнесе. Напуганная женщина согласилась, и дочь стала владелицей 50% фирмы — рыночной стоимостью 58,2 млн рублей.