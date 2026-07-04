Мошенники пользуются нейросетями

Злоумышленники могут создавать фальшивые фотографии объектов и выдавать их за реальные, что представляет дополнительные риски для арендаторов.
Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, среди распространённых уловок мошенников — требование внести предоплату за бронь, перевод денег на счета третьих лиц и использование поддельных документов.
Гаврилов отметил, что если человек перевёл предоплату из-за ложных фотографий или фальшивого собственника, это может быть квалифицировано как мошенничество по статье 159 УК РФ. В случае использования поддельных документов, таких как выписки или доверенности, может быть добавлена статья 327 УК РФ.
Депутат подчеркнул важность проверки прав арендодателя на сдачу жилья. Он рекомендует до перевода денег запрашивать видео из квартиры, на котором должны быть видны входная дверь, окна и другие элементы, а также сверять адрес с открытыми картами. Это поможет убедиться в реальности объекта.
Гаврилов также перечислил несколько опасных сигналов, которые могут указывать на мошенничество:
Просьба перевести деньги на карту третьего лица.
Спешка.
Отказ показать жильё по видеосвязи.
Отсутствие договора.
Размытый адрес до оплаты.
Если деньги уже были переведены, депутат советует сохранить все доказательства, включая переписку и чеки, и немедленно обратиться в банк и полицию для попытки возврата средств.