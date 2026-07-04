Мошенники пользуются нейросетями

Гаврилов отметил, что если человек перевёл предоплату из-за ложных фотографий или фальшивого собственника, это может быть квалифицировано как мошенничество по статье 159 УК РФ. В случае использования поддельных документов, таких как выписки или доверенности, может быть добавлена статья 327 УК РФ.